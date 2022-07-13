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РУз и ЕАЭС подписали документ о дополнительных направлениях сотрудничества

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Узбекистан и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) сегодня, 12 июля, подписали документ о дополнительных направлениях сотрудничества, сообщают СМИ.

Об этом стало известно по итогам встречи Шавката Мирзиёева и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

"В рамках встречи были рассмотрены приоритетные направления взаимовыгодного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, прежде всего в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, инноваций, миграции и туризма", – отметили в пресс-службе президента.

Глава нашего государства особо отметил налаженное системное взаимодействие Узбекистана со структурами Организации в качестве государства-наблюдателя.

"Реализуется Меморандум и План совместных мероприятий до 2023 года. Сегодня был подписан Перечень дополнительных направлений сотрудничества", – подчеркнули в пресс-службе Мирзиёева.

Президент также с удовлетворением отметил позитивную динамику роста показателей взаимной торговли и инвестиций со странами ЕАЭС.

"Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего устранения торговых барьеров, усиления промышленной кооперации и стимулирования деловых контактов, развития проектного сотрудничества, продвижения проектов и программ в области транзита, упрощения миграционных процедур и расширения туристического обмена. Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной Рабочей группы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Мясникович заявлял, что в ходе визита в Ташкент планируется подписание документов, направленных на активизацию взаимодействия ЕАЭС и Узбекистана как государства-наблюдателя.


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URL: https://www.vb.kg/420387
Теги:
Узбекистан, ЕАЭС
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