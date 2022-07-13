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Садыр Жапаров освободил от своих должностей директоров школ Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно Указу, в целях реализации кадровой политики, направленной на формирование высокопрофессионального кадрового состава руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций начального, основного и среднего общего образования (далее - общеобразовательные организации), повышения эффективности управления сферой образования, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Ввести в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Кыргызской Республики систему конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций.

2. Установить, что:

- конкурсный отбор руководителей общеобразовательных организаций проводится на централизованной основе учреждением "Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий Министерства образования и науки Кыргызской Республики" в соответствии с Положением о порядке конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций Кыргызской Республики, утвержденный уполномоченным государственным органом в сфере образования и науки;

- назначение руководителей общеобразовательных организаций осуществляется работодателями по результатам конкурсного отбора сроком на 5 лет;

- конкурсный отбор проводится на вакантные должности руководителей общеобразовательных организаций, на должности руководителей, проработавших более 5 лет на дату вступления в силу настоящего Указа;

- руководители общеобразовательных организаций, проработавшие в должности более 5 лет, считаются освобожденными от занимаемой должности со дня вступления в силу настоящего Указа, по решению работодателя могут временно исполнять свои полномочия до назначения нового руководителя и имеют право на прохождение конкурса на должность руководителя общеобразовательной организации на общих основаниях, наряду с другими кандидатами, при соответствии квалификационным требованиям, установленным к должно? ?ти руководителя общеобразовательной организации.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа;

- привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

4. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

- разработать и утвердить положение о порядке проведения конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций и квалификационные требования, предъявляемые к руководителям общеобразовательных организаций;

- разработать и провести апробацию тестовых инструментов для проведения конкурсного отбора;

- в течение 2022 года и последующие годы организовать конкурсный отбор на вакантные должности руководителей общеобразовательных организаций, на должности руководителей, проработавших более 5 лет на дату вступления в силу настоящего Указа.

5. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления оказывать всяческое содействие Министерству образования и науки Кыргызской Республики в проведении конкурсного отбора.


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URL: https://www.vb.kg/420388
Теги:
Садыр Жапаров, школа, назначение, Кыргызстан
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