Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 84.47 - 85.47

Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева за поимку террористов поблагодарил его коллега

75  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава спецслужбы иностранного государства поблагодарил председателя ГКНБ КР, генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева за поимку особо опасных террористов из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Напомним, сотрудники ГКНБ предотвратили теракт в Бишкеке 07 июля 2022 года в период подготовки к празднованию священного праздника "Курман айт".

Так, в ходе проводимых контртеррористических мероприятий были задержаны двое иностранных граждан, причастных к международной террористической организации из Сирии и прибывших в Кыргызстан с целью совершения акта терроризма на айт-намазе 9 июля т.г.

Стоит отметить, что задержанные члены террористической организации разыскивались долгое время за ряд террористических актов спецслужбами иностранных государств.

В связи с этим глава партнерской спецслужбы одного из иностранных государств отправил благодарственное письмо председателю ГКНБ Камчыбека Ташиева за поимку и обезвреживание особо опасных членов террористической организации".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420389
Теги:
ГКНБ, задержание, Сирия, экстремизм, терроризм, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  