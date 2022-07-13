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Минсельхоз рассказал, как бороться с подгрызающей совкой

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- Канат Кожоев
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Департамент химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза дал рекомендации, как бороться с сельскохозяйственным вредителем – подгрызающей совкой.

В ведомстве отмечают, что этот вид вредителей широко распространен в КР. За вегетационный сезон вывестись от 1 до 4 поколений совки.

Эти гусеницы едят вечером и ночью. Днем они прячутся с нижней стороны прилегающих к земле листочков или в поверхностном слое почвы.

Гусеницы ранних возрастов питаются в основном сорняками: лебедой, просвирником, вьюнками, осотом. Они скоблят лист с нижней стороны, не затрагивая эпидермис верхней части. Находясь в почве, вредители подгрызают стебли растений в районе корневой шейки. Более взрослые гусеницы выедают отверстия в листьях, а позже и вовсе полностью съедают листья, оставляя только центральную жилку.

Так как совки обитают в почве, инсектицидные обработки зачастую малоэффективны. Поэтому для контроля рекомендуется либо обработка в вечерние часы (когда гусеница максимально близко к поверхности почвы), либо применение системных препаратов, эффективных против чешуекрылых.

Основные рекомендуемые методы борьбы:

  1. глубокая зяблевая вспашка,
  2. уничтожение сорняков,
  3. применение биологического препарата Трихограмма и во время массовой вспышки применение следующих инсектицидов: Эмамектин-бензоат (Проклейм), Кораген, Абамектин, Моспилан, Фастак, Кинмикс, Талстар, Конфидор, Каратэ, Суми-Альфа, Нурелл-Д, Децис и др.


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URL: https://www.vb.kg/420392
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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