Минсельхоз рассказал, как бороться с подгрызающей совкой

Департамент химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза дал рекомендации, как бороться с сельскохозяйственным вредителем – подгрызающей совкой.

В ведомстве отмечают, что этот вид вредителей широко распространен в КР. За вегетационный сезон вывестись от 1 до 4 поколений совки.

Эти гусеницы едят вечером и ночью. Днем они прячутся с нижней стороны прилегающих к земле листочков или в поверхностном слое почвы.

Гусеницы ранних возрастов питаются в основном сорняками: лебедой, просвирником, вьюнками, осотом. Они скоблят лист с нижней стороны, не затрагивая эпидермис верхней части. Находясь в почве, вредители подгрызают стебли растений в районе корневой шейки. Более взрослые гусеницы выедают отверстия в листьях, а позже и вовсе полностью съедают листья, оставляя только центральную жилку.

Так как совки обитают в почве, инсектицидные обработки зачастую малоэффективны. Поэтому для контроля рекомендуется либо обработка в вечерние часы (когда гусеница максимально близко к поверхности почвы), либо применение системных препаратов, эффективных против чешуекрылых.

Основные рекомендуемые методы борьбы: