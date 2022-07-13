Анвар Абдраев: Надо тиражировать опыт Монголии в зеленом финансировании

Президент Союза банков Кыргызской Республики Анвар Абдраев рассказал о своей поездке в Монголию, где он ознакомился с системой устойчивого зеленого финансирования в этой стране, а также изучил их перспективы в контексте Кыргызстана. Его интервью опубликовано на сайте ПРООН в Кыргызстане.

"Драматические последствия изменения климата и деградации окружающей среды выдвинули на повестку дня необходимость более устойчивой экономики. Преобразование экономики многих развивающихся стран, в том числе Кыргызстана, с целью сделать ее более устойчивой, требует крупных инвестиций, особенно для обеспечения перехода к "зеленой" и низкоуглеродной экономике. Учитывая, что только государственный сектор зачастую не в состоянии покрыть эту финансовую потребность, во многих странах были найдены решения, позволяющие привлечь частный сектор", - сказал он.

Что такое зеленое финансирование?

Зеленое финансирование предполагает сбор средств для решения климатических и экологических проблем, с одной стороны, и улучшение управления финансовыми рисками, связанными с климатом и окружающей средой с другой. В свою очередь "устойчивое финансирование" учитывает экологические, социальные и управленческие проблемы и риски с целью увеличения долгосрочных инвестиций в устойчивую экономическую деятельность и проекты.

Примеры "зеленых" финансов варьируются от "зеленых взаимных фондов", в которых вы инвестируете в компании, которые предоставляют товары и услуги, не наносящие вреда окружающей среде. Он также включает "зеленые кредитные карты", по которым пользователи получают дополнительные вознаграждения за каждый доллар, потраченный на устойчивую деятельность. "Зеленые финансы очень широки. Это может включать климатическое финансирование, но не ограничивается им, - говорит Анвар Карикеевич - Это также может относиться к широкому кругу других экологических целей, таких как контроль загрязнения в промышленности, очистка воды или защита биоразнообразия".

Зеленое финансирование играет важную роль в достижении сокращения выбросов углерода и может стать движущей силой перехода к углеродно-нейтральной экономике. В рамках выполнения Определяемых на Национальном Уровне Вкладов (ОНУВ), к 2030 году Кыргызстан взял обязательства по сокращению выбросов на 15,97% за счет внутренних ресурсов и на 43,62% при международной поддержке. Согласно заявлению Президента Кыргызской Республики на Конференции сторон в Глазго, при международной поддержке Кыргызстан будет стремиться к 2050 году выйти на платформу безуглеродного зеленого развития.

Почему опыт Монголии был выбран для цели образовательного тура?

Монголия является одним из основных лидеров в регионе по интеграции устойчивого зеленого финансирования. Первыми результатами стали создание зеленой корпорации и основных положений, направленных на создание системы классификации для определения того, является ли экономическая деятельность экологически устойчивой ("таксономия"); а также установление низкоуглеродных ориентиров. Именно поэтому по инициативе руководства Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики и Союза банков Кыргызстана и активном участии Министерства финансов КР Монголия была выбрана для проведения ознакомительного тура, основной целью которой было развитие партнерства между заинтересованными сторонами двух стран в вопросах устойчивого "зеленого" финансирования.

"Изучения монгольского опыта позволило участникам лучше понять тематику, воочию увидеть результаты, познакомиться с людьми, которые непосредственно работают над разработкой и реализацией моделей устойчивого финансирования через совершенствование нормативно-правовых актов" - говорит Анвара Карикеевич.

По его словам, участники не ожидали такого прорыва от Монголии, поездка произвела на всех огромное впечатление: "Впечатлила сама страна, масштаб развития города Улан-Батоор, масштабы строительства, людской потенциал, массовое знание иностранного языка, открытость в общении свобода мыслей и взглядов, и в целом, доброжелательность людей. Уровень развития банковского сектора, результаты и цифры свидетельствуют о бурном развитии экономики. Активы одного только банка превышают цифры всей банковской системы Кыргызстана".

Программа образовательного визита включала различные встречи с ключевыми работниками финансового сектора Монголии, в том числе и с представителями Ипотечной компании. "Государственная ипотечная компания Монголии существуют примерно столько же сколько ГИК в Кыргызстане, однако,при этом за этот период у них в 10 раз больше выдано кредитов. Население Монголи в 2 раза меньше чем в КР,это очень серьезный результат! Впечатлило что за очень короткий период, всего за 1,5 года они смогли создать зеленую корпорацию и добиться хороших результатов. Их опыт без сомнения необходимо перенимать, и мы должны сделать все возможное чтобы достичь и, возможно, превзойти этот результат, потому что мы уже начали изучать ошибки и достижения Монголии и других стран. Мы не должны повторять их ошибки." - делиться Анвар Карикеевич.

Таким образом, участие в ознакомительной поездке по устойчивому зелёному финансированию была необходимой и полезной инициативой для представителей Кыргызстана, где каждый участник делегации получил необходимую информацию, которая будет полезна в дальнейшей работе. В скором времени планируется активно продвигать проекты по принципам устойчивого финансирования и проекта зелёной таксономии.

Постановление о таксономии особенно важно для последовательного развития будущего законодательства, за что выступает, в частности, Союз Банков Кыргызстана. Интерес инвесторов во всем мире к зеленым и устойчивым финансам растет очень быстро. Учитывая, что изменение климата и деградация окружающей среды являются глобальными проблемами, международное сотрудничество отвечает общим интересам; ПРООН активно продвигает это через Международную платформу партнерских действий за зеленую экономику (PAGE).

Каковы планы по тиражированию передового опыта Монголии в КР?

Тиражировать опыт Монголии однозначно надо. Конкретно, я бы выделили следующие пункты для тиражирования:

Первое, пример аккредитации от зеленого фонда одного из финансовых института как "ХасБанк", который получает на сегодняшний день средства от Зеленого климатического фонда(ЗКФ) в объеме $25млн.

Создание зеленой корпорации. На самом деле, мы провозгласили о планах ее создания раньше Монголии, но они определили нас в ее создании. Зеленая корпорация будет отвечать за заимствование средств для зеленых проектов всей системы. В Монголии, зеленая корпорация была создана изначально ассоциацией банков Монголии, как и планируется у нас. Ее учредителями выступают правительство Монголии совместно со всеми членами ассоциации банков Монголии.

И самое основное – это тиражирование вопросов нормативно правового характера. Вопросы таксономии, то, где мы только начинаем работу – в Монголии уже завершена и уже в открытом доступе. Мы увидели, что у них это уже работает есть опыт. Это означает что у нас это тоже возможно. Они поделились с нами с опытом, чтобы мы не наступали на те же грабли, а предложили нам готовую основу." – говорит Анвар Карикеевич.

Как улучшилось понимание "зеленых" финансов?

"Сейчас мы переосмысливаем полученный объем информации. Конечно, в Кыргызстане тоже есть база зеленого сектора еще с советских времен, нельзя сказать, что для нас все в новинку. Например, наша агро система, использование различных видов отопления таких как газовые отопительные системы, малые ГЭС, капельное орошение, которое, кстати является идеей нашего академика Ж.Ш. Шаршеналиева, не получившего должного развития в свое время. Кроме этого, примеры финансирование альтернативных источников энергетики, весь этот наш опыт будет использован при работе над внедрением зеленой таксономии".

Как правительство может продвигать повестку зеленого финансирования в КР?

"Для продвижения повестки зеленого финансирования в КР необходимо ее упорядочить и определить ее системность, а также разработать меморандум с описанием основных требований. Необходимо четкое обозначение приоритетов, указание нормативов и правил поведения финансового сектора в отношении зеленых проектов и их стимуляции. Сегодня это является приоритетом в основе Национального банка КР. У нас тоже в этом направлении задействованы сильные эксперты, и у меня большие ожидания от нашей команды".

Анвар Карикеевич говорит, поездка в Монголию дала новое дыхание для всех участников и заинтересованных сторон финансового сектора, расширив их сети сотрудничества и установления нужных контактов. Он уверен, что изучение опыта других стран и их ошибок очень важно для Кыргызстана, так как это позволит избежать подобных ошибок.

"Мы также начали контактировать и с Грузией, у которой тоже большие успехи в данном направлении. Если у Монголии видение больше юго-восточное, то у Грузии видение западное. В Грузии очень хорошая уже разработанная таксономия и они тоже готовы с нами сотрудничать. Обмен опытом всегда приносит эффект, даже опыт тех стран, которые в корне не похожи на наши страны, а с Монголией и Грузией у нас много общего".

Какие следующие шаги?

По словам Анвара Карикеевича, сейчас участники учебного тура узнали, какие ресурсы, где их взять и как потом их использовать. Следующий шаг ом будем адаптация новых знаний под контекст Кыргызстана. Так, в течение года планируется завершение работы над дорожной картой, продвижение таксономии, создание зеленой корпорации, и параллельно будет начата работа по поиску фондов, которые могут это финансировать.

"Уже во время визита делегаты, в частности члены Союза Банков провели ряд двусторонних встреч, где уже подписаны первые соглашения о сотрудничестве. Несколько наших банков уже запланировали повторную поездку уже для решения более конкретных задач. Программа поездки была очень насыщенная сама по себе, осталось много смежных тем вокруг устойчивого зеленого финансирования, которые требуют более глубокого изучения. Программа визита предусматривала проведения параллельных сессий, и наша делегация делилась по группам по интересам, даже сам я был на встрече и не смог принять участие на параллельной встрече, но мои коллеги кто участвовал, сказали, что это было очень информативно и полезно. Поэтому мы планируем не ограничиваться одной поездкой, впереди нас ждут много встреч с коллегами и в Монголии и будем приглашать к нам. Все познается в сравнении, и это сравнение пока не в пользу нашей страны, но есть куда двигаться есть чему учиться."

Ознакомительное мероприятие в Монголии стало возможным при финансовой поддержке ПРООН в Кыргызстане в рамках проекта PAGE, который объединяет специализированный опыт 5 партнерских агентств ООН (ЮНЕП, МОТ, ПРООН, ЮНИДО, ЮНИТАР), 20 стран-партнеров (в том числе Кыргызстан), 8 партнеров по финансированию и партнеров по сотрудничеству для проведения экологических и циклических экономических преобразований для достижения ЦУР, создавая благоприятные условия для устойчивого финансирования, в том числе посредством зеленого восстановления."