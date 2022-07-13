В ГКНБ кадровые перестановки: новым зампредом стал Тимур Шабданбеков

Генерал-майор Апсатаров Бекбосун Жакшылыкович освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ КР в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Другим указом президента новым заместителем председателя ГКНБ назначен полковник Шабданбеков Тимур Маратович.

Тимур Шабданбеков уроженец Бишкека. Ему 48 лет. Он ранее служил начальником 9-й службы (Служба госохраны) ГКНБ. В 1996 году окончил Бишкекскую высшую школу МВД. Воинское звание - полковник.

С 1999-го служил в органах национальной безопасности на различных должностях, в том числе руководящих.