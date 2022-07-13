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Омурбек Текебаев провел встречу с Вольфгангом Зильберманном

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В Берлине посол КР в ФРГ Омурбек Текебаев провел встречу с директором Департамента по внешним связям Ведомства Федерального Президента ФРГ Вольфгангом Зильберманном, в ходе которой состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, организации взаимных визитов, а также по текущей международной ситуации и вопросам сотрудничества в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, Омурбек Текебаев подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в укреплении кыргызско-германских отношений в различных сферах и обмене визитами на высшем уровне. Одновременно он отметил, что Федерального президента ФРГ Штайнмайера высокого ценят и уважают в Кыргызстане как инициатора стратегии Европейского Союза по Центральной Азии.

"В свою очередь Зильберманн добавил, что Федеральный президент ФРГ Штайнмайер хорошо знаком с Центральной Азией и для него этот регион имеет важное значение.

По итогам беседы стороны договорились поддерживать регулярные контакты в целях реализации намеченных планов".


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URL: https://www.vb.kg/420404
Теги:
Германия, Кыргызстан, Омурбек Текебаев
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