В Бишкеке ищут 12-летнюю Арууке Омурову

Сотрудниками УВД Свердловского района Бишкека ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения Арууке Омуровой.

10 июля 2022 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась жительница столицы О.К. с просьбой об оказании содействия в поиске ее дочери Арууке Омуровой, 16 января 2010 года рождения , которая 10 июля 2022 года примерно в 20 часов вышла из дома в Бишкеке, по улице Салиева и не вернулась. По настоящее время, местонахождение пропавшей неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района Бишкека.

Приметы: рост примерно 160-165, среднего телосложения.

Была одета: платье синено цвета, кроссовки черного цвета.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Омуровой Арууке просьба сообщить по следующим номерам: 0 557 11-94-10, 0 701 28-28-09, 0 702 49-8888 и 102.