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В Кадамжайском районе ищут 10-летнего мальчика, упавшего в реку Исфайрам

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кадамжайском районе Баткенской области ведутся поиски 10-летнего мальчика, упавшего в реку Исфайрам. Об этом сообщает пресс-центр МЧС. Сообщается, что, что сообщение о том, что ребенок оказался в воде поступило 12 июля, в 20 часов 40 минут. Трагедия произошла в селе Кереге-Таш айыльного аймака Майдан.

К поисковым работам привлечены 8 спасателей, а также местные жители.

Сегодня утром 13 июля поиски продолжились, и в них уже принимает участие 14 спасателей, 7 сотрудников горно-спасательной службы и 18 милиционеров Кадамжая, а также местные жителей.


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URL: https://www.vb.kg/420409
Теги:
Баткенская область, Кадамджайский район, Кыргызстан, МЧС
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