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"Мне всего 13 лет". Арт-интервенция против насилия прошла в Бишкеке

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- Жан Алиев
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Вчера, 12 июня, в 18 часов в Бишкеке началась арт-инициатива "Тревожная кнопка". Это стихийная художественная реакция, возникшая как мгновенный отзыв на последний шокирующий случай, жертвой которого стала 13-летняя девочка.

Кубы ярко-красного цвета, излучающие и издающие сигнал о помощи SOS (через звуковую запись и визуально с помощью азбуки Морзе: три точки – "S", три тире – "O" и снова три точки – "S"), будут стоять на улицах Бишкека с большим потоком людей, обращая внимание людей на важность борьбы с насилием в отношении детей и женщин. Автор идеи и работы - художница Мунара Абдукахарова, продюсером выступила арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Через эти арт-объекты авторы призывают общество не быть равнодушными, не игнорировать проблему, а больше говорить и требовать справедливости.

Работа поднимает большую тему масштабного насилия в отношении женщин в нашей стране. Многие не имеют никакой поддержки в окружении родных и близких, не имеют веры в силу, прозрачность системы правоохранительных органов. В случае с 13-летней девочкой насильниками были сами сотрудники милиции. Насилие в отношении женщин - настолько всеобъемлюще в Кыргызстане, что эту проблему нельзя "не видеть, не слышать и пытаться спрятать". Эта проблема - как яркое красное пятно, его должно быть видно, слышно, каждая пострадавшая женщина должна иметь возможность нажать на тревожную кнопку, на возможность получить помощь, в которой так нуждается.

Яркие кубы планируют ставить в разных точках города, чтобы охватить большее количество людей.


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URL: https://www.vb.kg/420414
Теги:
художник, Бишкек, Кыргызстан
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