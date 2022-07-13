Бакиев: Ни один из европейских лидеров не дотягивает до уровня Лукашенко

Александр Лукашенко не только в СНГ, но и во всем мире один из самых эффективных президентов. Таким мнением в интервью изданию "Жаны Ордо" поделился бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев.

По его словам, опыт, образованность и простоту Лукашенко народ Беларуси хорошо знает.

"Ни один из европейских лидеров не дотягивает до его уровня. Я очень благодарен богу за такого друга", - сказал он.

Также Курманбек Бакиев дал высокую оценку и всему белорусскому народу.

"Белорусы очень простой, трудолюбивый и гостеприимный народ. Также они сплоченные и очень культурные. По крайней мере большинство из них. При этом, они очень скромные. В жизни белорусы заботливые и хозяйственные. Очень любят чистоту. На улицах вы нигде не увидите мусора", - добавил он.