Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 84.47 - 85.47

В Бишкеке модернизируют наружное освещение

275  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" продолжает модернизировать наружное освещение в парках, скверах и на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, сейчас сотрудники городской службы работают в сквере Дружбы народов. Там установили 32 бетонных оснований и занимаются прокладкой кабеля. В дальнейшем установят 53 опоры и 106 светодиодных светильников.

В процессе работа по модернизации освещения в Городке строителей – 42 бетонных основания, 16 металлических торшеров покрытых полимерно-порошковой краской и 18 железобетонных опор, а в парке имени К. Ататюрка готовят траншеи под установку освещения.

Дорогие горожане! Если на вашей улице темно, для вас всегда работает аварийно-диспетчерская служба предприятия: (0312) 46-30-89, 57-63-51, также можно оставить заявку, написав через WhatsApp по номеру: 0777 902-115.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420416
Теги:
Бишкексвет, наружное освещение, парк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  