В Бишкеке модернизируют наружное освещение

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" продолжает модернизировать наружное освещение в парках, скверах и на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Так, сейчас сотрудники городской службы работают в сквере Дружбы народов. Там установили 32 бетонных оснований и занимаются прокладкой кабеля. В дальнейшем установят 53 опоры и 106 светодиодных светильников.

В процессе работа по модернизации освещения в Городке строителей – 42 бетонных основания, 16 металлических торшеров покрытых полимерно-порошковой краской и 18 железобетонных опор, а в парке имени К. Ататюрка готовят траншеи под установку освещения.

Дорогие горожане! Если на вашей улице темно, для вас всегда работает аварийно-диспетчерская служба предприятия: (0312) 46-30-89, 57-63-51, также можно оставить заявку, написав через WhatsApp по номеру: 0777 902-115.