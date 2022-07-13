За сутки в КР зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19

За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Такие данные на 13 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Два из зарегистрированных случаев - завозные: из США и Казахстана.
Из выявленных:
27 человек обратились в связи с появлением симптомов коронавируса.
10 человек были выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом.
В том числе:
г. Бишкек - 20;
г. Ош - 4;
Иссык-Кульская область - 3;
Ошская область - 2;
Чуйская область - 10.
Амбулаторное лечение получают - 34 человека. Госпитализировано - 5 человек.
На 13 июля 2022 года, согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне. Но эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет более 1, что говорит о начале подъема заболеваемости.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 282 случая COVID-19.