За сутки в КР зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19

За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19. Такие данные на 13 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Два из зарегистрированных случаев - завозные: из США и Казахстана.

Из выявленных:

27 человек обратились в связи с появлением симптомов коронавируса.

10 человек были выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом.

В том числе:

г. Бишкек - 20;

г. Ош - 4;

Иссык-Кульская область - 3;

Ошская область - 2;

Чуйская область - 10.

Амбулаторное лечение получают - 34 человека. Госпитализировано - 5 человек.

На 13 июля 2022 года, согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне. Но эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет более 1, что говорит о начале подъема заболеваемости.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 282 случая COVID-19.