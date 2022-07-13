В Аламединском ущелье за час было собрано 211 мешков мусора

Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA) и компания MDK SilkRoad (kyrgyzfriends) провели экоакцию под названием "Чистый Кыргызстан – развитый Кыргызстан". В рамках данной акции были установлены экоурны для сбора пластиковых бутылок в Государственном природном парке "Ала-Арча" и в Республиканском археолого-архитектурном музее-комплексе "Бурана"".

Также команда MDK SilkRoad (kyrgyzfriends) совместно с общественным движением по защите окружающей среды Chas Chistoty провели час чистоты в Аламединском ущелье. В данном мероприятии участвовали 61 человек. За час времени было собрано 211 мешков мусора. Такого рода экомероприятия были организованы в культурных селах Шабдан, Лесное и Кызыл-Туу при финансовой поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству.

Завершая экокампанию, MDK SilkRoad (kyrgyzfriends) выпустила линию экосумок (шопперы) с уникальным дизайном. Экосумки были подарены жителям столицы на одном из рынков, куда ходят за продуктами и товарами первой необходимости. Также уникальные экосумки были подарены известным блогерам и лидерам мнений, которые призвали последователей их творчества относиться бережно к природе и окружающей нас среде.

"Кыргызстан настолько красив, что его называют Швейцарией Центральной Азии. Демонстрация чистого Кыргызстана - самый надежный и эффективный способ представить Кыргызстан туристам. В будущем мы продолжим проводить различные экомероприятия", – сказал Чу Санг Хун – руководитель компании MDK SilkRoad (kyrgyzfriends).

MDK SilkRoad (kyrgyzfriends) – это проект по развитию культурного туризма, который реализуется Корейским агентством по международному сотрудничеству и компанией MDK SilkRoad. Целью проекта является создание рабочих мест и увеличение доходов местного населения за счет привлечения зарубежных туристов путем открытия и продвижения туристических ресурсов в регионах.