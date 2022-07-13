Президент поздравил обладателей "Золотых сертификатов"

"Главное богатство нашего народа – это воспитание творческой, образованной, высокоинтеллектуальной молодежи, приносящей пользу обществу", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, сегодня, 13 июля, на вручении "Золотых сертификатов" выпускникам средних школ и лицеев, набравшим наивысшие баллы по результатам Общереспубликанского тестирования.

Поздравляя выпускников, Глава государства в своей речи отметил:

"Уважаемые выпускники!

Уважаемые соотечественники!

Подчеркивая, что будущее Кыргызстана в руках образованной молодежи, мы предпринимаем комплексные меры для совершенствования системы образования.

Я очень рад сегодня встретиться с талантливыми, образованными, лучшими выпускниками, которые являются надеждой нашей страны.

Высокими баллами, набранными по результатам Общереспубликанского тестирования, гордятся не только сами выпускники, их родители и учителя, но и весь народ Кыргызстана.

Оставив позади школьные годы, которые станут прочным фундаментом вашего будущего, вы вместе с родителями и учителями прошли самый важный отрезок своей жизни. 11 лет вы кропотливо получали знания и теперь наслаждаетесь плодами своего упорного труда. Однако, как говорится, "Постижение знаний подобно копанию колодца иголкой", теперь вы вступаете на большой путь к настоящим знаниям.

Я верю, что вы определили свое направление, поставили перед собой большие цели и стремитесь в будущем стать обладателями достойной профессии. Потому как, дальновидный человек осознает, что он может достичь своих будущих целей только приобретя глубокие знания и поэтому стремится к их достижению. Плодами ваших усилий в этом направлении являются высокие результаты на Общереспубликанском тестировании.

Соответственно, государство содействует развитию творческого, научного и профессионального потенциала, а также всемерно поддерживает лучших выпускников, активную молодежь нашей страны, которая стремится продвигать Отечество вперед.

Пусть сбудутся ваши надежды и мечты на пути получения знаний, а ваши усилия будут вознаграждены! Я надеюсь, что знания, полученные в школе, станут прочным фундаментом для вашей дальнейшей учебы и принесут еще большую пользу нашей Родине.

Невозможно представить школу без учеников, учителей и родителей. Ученики стоят в основе развития нашей страны, а учителя и родители - это благородные мастера, которые вдохновляют, придают силы, оказывают всемерную поддержку и двигают их вперед.

Дорогие выпускники, мы вместе с вами склоняем головы перед ними и выражаем им нашу признательность!

Уважаемые обладатели "Золотых сертификатов"!

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является создание комфортных, современных условий для обучения молодежи и будущих поколений в условиях частых перемен, как это происходит сегодня.

Государство придает этому особое значение и выделяет большие средства на развитие образовательной сферы. В этом году мы значительно повысили заработные платы нашим учителям и преподавателям.

Давать знания и воспитывать таких прогрессивных молодых людей как вы, благородное дело. Поэтому профессия учителя должна быть одной из самых почетных и востребованных профессий в нашем обществе. Государство и впредь будет работать над этим.

Ваши достижения с высокими оценками в Общереспубликанском тестировании – это результат упорного труда в школьные годы, вашего отношения к образованию и будущему нашей страны. Теперь вы имеете право обучаться по любой специальности в любом государственном учебном заведении Кыргызстана.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность и вашим учителям, которые вас воспитали. Глядя на вас, мы уверенно можем сказать, что в ближайшем будущем вы внесете свой посильный вклад в развитие нашей любимой страны.

Уважаемые выпускники!

В 2020 году 53 человека стали обладателями "Золотого сертификата", в 2021 году – 58, а в 2022 году определено 57 победителей. Мне очень приятно отмечать лучших выпускников из регионов.

Последствия пандемии сказались и на сфере образования, но вы доказали, что ничто не может помешать получению знаний.

Сегодняшнее образование ориентировано на конкуренцию и необходимо иметь высокий уровень знаний для обеспечения процветания государства.

В настоящее время, в эпоху высоких инновационных технологий, наше общество заинтересовано в развитии сферы образования, продвижении реформ, направленных на повышение качества образования.

Сегодня общество активно инвестирует в создание и развитие человеческого потенциала, который является основным ресурсом. Ведь самый ценный ресурс во Вселенной - это человеческий разум и знания.

Инвестиции в образование имеют широкий спектр социального влияния, от продвижения экономической справедливости, сокращения бедности до развития интеллекта, необходимого для создания полностью функционирующей современной политической системы.

Будущее любой страны – это талантливая молодежь, иными словами, это вы, дорогие выпускники!

Главное богатство нашего народа – это воспитание творческой, образованной, высокоинтеллектуальной молодежи, приносящей пользу обществу.

Особую благодарность хочу выразить родителям и учителям, которые верили в вас и привели к победе, воспитав достойных граждан нашего общества.

Я горжусь вами и твердо верю, что каждый из вас будет иметь любимую профессию, станет прекрасным специалистом в своей области и внесет свой вклад в развитие нашей страны.

В первую очередь желаю вам крепкого здоровья и покорения новых вершин.

Вам предстоит подвести итоги обучения в школе, углубить свои знания и освоить новые направления.

Пусть ваш жизненный путь будет благоприятным. Желаю самого лучшего в будущем, в котором вы будете одним из самых счастливых молодых людей независимого Кыргызстана.

Какие бы вершины вы ни покорили в своей жизни, не забывайте, что ваше основное богатство – это земля, где вы родились, и кыргызский народ.

Всегда служите своему государству!".