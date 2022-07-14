В СНГ появится общий рынок труда

В странах СНГ планируется сформировать общий рынок труда, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета организации.

В ходе заседания в Ташкенте с 1 по 7 июля рабочая группа завершила оставление первого документа для актуализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы в странах Содружества.

Бумага будет отправлена на утверждение в Экономический совет СНГ.

В итоговом обсуждении данного документа приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ и МИД РФ.

В свою очередь, узбекская делегация выступила с инициативой провести дополнительное совещание о целесообразности разработки проекта Программы о взаимном признании документов трудовых мигрантов на территории Содружества.

Также делегации стран ознакомились с системой профессионального образования и подготовки кадров, действующей в столице Узбекистана.

Ранее стало известно, что с января по май 2022 года на учет в миграционной службе России встали 6,6 млн иностранцев и лиц без гражданства, что на 1,7 млн больше, чем в 2021-м.

Источник: sputniknews.ru