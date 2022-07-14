Минтруда объявил конкурс на зачисление в резерв кадров

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР объявляет открытый конкурс на зачисление в резерв кадров на старшие и младшие группы административных должностей. Об этом сообщает сайт migrant.kg
"Общие квалификационные требования ко всем группам административных государственных гражданских должностей
Для старших групп административных должностей:
1. Конституция Кыргызской Республики;
2. Закон Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращений граждан";
3. Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе";
4. Закон Кыргызской Республики "О противодействии коррупции";
5. Закон Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики";
6. Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.
Для младшей группы административных должностей:
1. Конституция Кыргызской Республики;
2. Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе";
3. Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.
Кроме этого, необходимо владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей. А также необходимо знать законы Кыргызской Республики:
1) "О внешней трудовой миграции";
2) "О внешней миграции";
3) "О внутренней миграции";
4) "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми";
5) "О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике";
6) "Об электронной подписи";
7) "Об информации персонального характера";
8) Положения "О Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики", утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года № 252;
9) Положения о Центре трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики от 17 декабря 2021 года № 319.
Срок подачи документов: с 12 по 25 июля 2022 года.