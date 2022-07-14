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Минтруда объявил конкурс на зачисление в резерв кадров

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- Светлана Лаптева
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Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР объявляет открытый конкурс на зачисление в резерв кадров на старшие и младшие группы административных должностей. Об этом сообщает сайт migrant.kg

"Общие квалификационные требования ко всем группам административных государственных гражданских должностей

Для старших групп административных должностей:

1. Конституция Кыргызской Республики;

2. Закон Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращений граждан";

3. Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе";

4. Закон Кыргызской Республики "О противодействии коррупции";

5. Закон Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики";

6. Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Для младшей группы административных должностей:

1. Конституция Кыргызской Республики;

2. Закон Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе";

3. Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

Кроме этого, необходимо владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей. А также необходимо знать законы Кыргызской Республики:

1) "О внешней трудовой миграции";

2) "О внешней миграции";

3) "О внутренней миграции";

4) "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми";

5) "О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике";

6) "Об электронной подписи";

7) "Об информации персонального характера";

8) Положения "О Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики", утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года № 252;

9) Положения о Центре трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики от 17 декабря 2021 года № 319.

Срок подачи документов: с 12 по 25 июля 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/420429
Теги:
Минтруда, Кыргызстан
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