В аэропортах Бишкека, Оша и Тамчы откроются вирусологические лаборатории

В международных аэропортах "Манас" в Бишкеке, в Оше и "Иссык-Куле" в Тамчы в ближайшее время откроются филиалы вирусологической лаборатории Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщил Штаб КР по COVID-19.

Стоимость исследований в данных лабораториях будет в разы ниже по сравнению с ценами в частных.

Начальник управления профилактики инфекционных, паразитарных заболеваний и эпидемиологического надзора ДПЗиГСЭН Динагул Оторбаева напомнила, что для въезда в Кыргызстан не требуется обязательная сдача ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

"Как граждане страны, так и иностранные граждане могут въезжать в Кыргызстан без ПЦР-анализа на COVID-19. Но ПЦР-тест может потребоваться от той страны, куда гражданин выезжает. Это уже не наша прерогатива. Раньше выезжающие могли сдать анализы в экстренном порядке в аэропортах в частных лабораториях. Мы не запрещаем им работать, но теперь открываем государственные лаборатории. Человек может сам выбрать, где ему удобнее и выгоднее делать ПЦР-тест", - сказала Динагул Оторбаева.

Сдать ПЦР-анализ для вылета в другие страны лучше заблаговременно в лаборатории ДПЗиГСЭН в Бишкеке на улице Фрунзе, 535. Пункт работает 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней. В будние дни забор анализа производится с 8 часов 30 минут до 15 часов, в выходные дни с 8 часов 30 минут до 12 часов. Стоимость ПЦР-анализа составляет 490 сомов.

Только тем, кто не успел получить необходимые анализы, пройти ПЦР-исследование в экстренном порядке можно в государственной лаборатории за 490 сомов прямо в аэропорту. Результаты будут готовы в течение 1,5-2 часов. Пассажиров во избежание очередей просят приезжать в аэропорт заранее - за 4 часа до вылета.