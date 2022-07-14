В китайском городе Далянь завершился IX форум сотрудничества Китай – Центральная Азия, организованный Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству совместно с Народным правительством провинции Ляонин под эгидой Министерства иностранных дел КНР и при содействии Народного правительства города Далянь, Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин. Он прошел в режиме видеоконференцсвязи.

В работе форума участвовали государственные деятели Китая, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители дипмиссий, Генеральный секретарь ШОС, представители экономических кругов, обществ дружбы и экспертного сообщества, журналисты, в том числе vb.kg. Они обсудили широкий спектр вопросов, касающихся совместного строительства "Одного пояса - одного пути", отношений Китая и стран ЦА и другие. На закрытии была принята инициатива по итогам IX форума сотрудничества Китай – Центральная Азия.

Такие встречи являются платформой для осуществления межгосударственных обменов на регулярной основе между Китаем и странами Центральной Азии и успешно проводятся с 2012 года. Главной темой очередной встречи стала актуальная сегодня для всех тема "Совместное противодействие вызовам на основе взаимовыгодного сотрудничества ради общего прекрасного будущего". В рамках форума прошли панельные сессии по развитию женщин, сельскому хозяйству, образованию и цифровой экономике.

А накануне в Нур-Султане прошла третья встреча министров иностранных дел в формате стран Центральной Азии и Китая. Стороны рассмотрели пути реализации инициатив, озвученных в ходе январского онлайн-саммита глав государств Центральной Азии и Китая, который был посвящен 30-летию установления дипломатических отношений.

По итогам встречи министров иностранных дел были приняты совместное заявление, Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 годы, инициативы по сотрудничеству в области безопасности цифровых данных и углубление сотрудничества в области взаимосвязанности.

Напомним, 25 января этого года Председатель КНР Си Цзиньпин и президенты пяти стран ЦА совместно приняли участие в онлайн-саммите по случаю 30-летия дипотношений между КНР и пятью странами Центральной Азии, подвели итоги достижений в развитии отношений между сторонами в течение 30 лет и определили будущие направления развития. Все стороны договорились использовать 30-летие установления дипломатических отношений как возможность сделать совместное строительство "Одного пояса - одного пути" основным направлением, углублять политическое взаимодоверие, расширять взаимовыгодное сотрудничество, продвигать традиционную дружбу и совместно построить более тесное сообщество единой судьбы Китай-Центральная Азия.

На протяжении 30 лет после установления дипотношений благодаря усилиям всех сторон наши отношения осуществили скачкообразное развитие. Со всеми государствами ЦА у Китая установились отношения стратегического партнерства, уровень политического взаимодоверия достиг небывалой высоты. Китай с Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном установили отношения всестороннего стратегического партнерства, а с Казахстаном - отношения вечного всестороннего стратегического партнерства.

Страны поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих жизненно важные интересы. Проявляют взаимное уважение к суверенитету, независимости, территориальной целостности и выбранным в соответствии с национальными особенностями путям и моделям развития. Они стали настоящими добрыми соседями, близкими друзьями и надежными партнерами.

В течение 30 лет, основываясь на принципах равенства, взаимной выгоды и общего выигрыша, постоянно углубляется практическое сотрудничество во всех сферах. В духе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования наше сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" плодотворно осуществляется и всесторонне увеличивается - по широте, глубине, масштабам и качеству. Товарооборот между Китаем и странами ЦА по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 50 миллиардов долларов и вырос более чем в 100 раз по сравнению с 460 млн. долларов во время установления дипотношений. Это свидетельствует об огромных потенциалах и широких перспективах сотрудничества.

За последние 30 лет культурные обмены между Китаем и странами ЦА процветают, став новой изюминкой нашего сотрудничества. Обе стороны неоднократно проводили такие мероприятия по культурному обмену в различных формах и богатом содержании, как дни культуры, недели кино и гастроли филармонического оркестра, которые пользуются широкой популярностью у народов обеих сторон.

Китай и страны ЦА добились значительного прогресса в обменах студентами, преподавании китайского языка, местных взаимодействиях, совместной археологии и взаимном переводе литературных произведений. Увлечение Китаем и бум изучения китайского языка неуклонно нарастают в ЦА. Китай и имеется около 60 городов-побратимов, открылись 13 Институтов Конфуция и 22 класса Конфуция в ЦА. Общее число иностранных студентов из пяти стран ЦА в Китае достигло более 30 000 человек.