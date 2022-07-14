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Сегодня в некоторых районах столицы не будет воды

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 14 июля, в связи с проведением ремонтных работ на водоводах в некоторых районах Бишкека будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В связи с проведением работ на водоводе диаметром 300 мм будет прекращена подача питьевой воды с 10 до 18 часов в районе: улицы Койбагарова от улицы Каралаева до Юнусалиева.

Специальном доме ребенка по адресу - улица Белорусская 121.

На улице Юнусалиева от улицы Койбагарова до улицы Горького, на улице Ахунбаева от улицы Юнусалиева до Каралаева.

Также в связи с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 160 мм по адресу - Жумабека-Шевченко будет прекращена подача питьевой воды с 9 до 18 часов.

Под отключение попадают следующие жилые дома:

проспект Жибек Жолу 144;

улица Жумабека 225, 232, 233, 235, 237;

улица Уметалиева 157;

улица Фрунзе 571.


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URL: https://www.vb.kg/420434
Теги:
отключение воды, Бишкек
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