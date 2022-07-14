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Садыр Жапаров: Мы полностью разрушаем понятие "крышевание"

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"Мы полностью разрушаем понятие "крышевание"!", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 июля, на заседании Кабинета Министров по итогам социально-экономического развития страны за первое полугодие 2022 года.

Глава государства отметил, что доходы государственного бюджета по итогам 6 месяцев составили 133 миллиарда 486 миллионов сомов.

- Налоговые поступления - 104,5 миллиарда сомов.

- Неналоговые поступления - 25,3 млрд сомов;

- Трансферты (переводы) - составили 3,7 миллиарда сомов.

Основной доход поступал от сбора налоговых поступлений.

- Налоговая служба 72,8 млрд сомов,

- Таможенная служба собрала 31,7 миллиарда сомов.

Для сравнения, до пандемии, в 2019 году, налоговой службой было собрано 36,8 млрд сомов, а таможенной службой - 18,4 млрд сомов. Видно, что мы минимизируем коррупцию в этих сферах.

"С одной стороны, внедренные электронные системы помогают, с другой стороны, хотелось бы отметить, что силовые структуры беспощадно борются с контрабандой и коррупцией.

Уважаемые министры, руководители всех государственных органов, главы регионов, настоятельно предупреждаю вас: если кто-то замешан в нехороших делах, станет "крышей" для других или стоит за действиями против государства, мы не посмотрим ни на какие ваши прошлые заслуги! Будут приняты очень строгие и жесткие меры. Общество в нашей стране очень открытое, ничего не скроешь. Даже если вы закроете рты проверяющим органам, люди сами выявят, расследуют неправоту и передадут в наши руки", - подчеркнул Президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/420446
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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