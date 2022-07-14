"Единственный способ искоренить коррупцию - все автоматизировать"

"Единственный способ искоренить коррупцию и контрабанду - все автоматизировать, максимально снизить человеческий фактор", - отметил Президент Кыргызстан Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 июля, на заседании Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Заслушав доклад Председателя Кабинета Министров Акылбека Жапарова об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2022 года, Глава государства отметил необходимость продолжать усиливать работу по совершенствованию ИТ-инфраструктуры в налоговой и таможенной службах.

"Не прекращайте работу над ККМ. Объясните людям еще раз. Выполните это задание. Кыргызстану тоже стоит перейти на мировую систему электронных расчетов. Кроме того, необходимо исключить всевозможные проявления коррупции и бюрократизма, работать во благо народа!", - поручил Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров особо акцентировал внимание на том, что внедрение ККМ - это не только налог, это:

- всеобщая борьба с контрабандой в ночное время;

- общественный контроль за качеством товаров, а это здоровье всех;

- для "недобросовестных" бизнесменов, не приобретающих сертификаты, уклоняющихся от уплаты налогов и стремящихся к собственной выгоде - это всенародный призыв к финансовой дисциплине.

Поэтому, как отметил Садыр Жапаров, устройства ККМ внедряются повсеместно. Будет беспощадная борьба с контрабандой.

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что в этом году многое было сделано и начато в экономике страны.

"Впервые за нашу 30-летнюю историю доставлено 20 000 тонн битума. Сейчас во многих местах нашей республики дороги заасфальтированы. К нам поступили сообщения о том, что зарплаты дорожников составляют 20-25 тысяч сомов еще до того, как мы их поднимем за счет объема работы. Это хорошо. Поэтому мы также должны отдавать приоритет тем направлениям, которые увеличивают объем работы", - отметил Президент Садыр Жапаров.