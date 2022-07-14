Акылбек Жапаров: За эти полгода налогов собрано больше чем за весь 2021-й

Несмотря на пессимистичные прогнозы международных институтов по росту валового внутреннего продукта, КР удалось стабилизировать ситуацию. Об этом на расширенном заседании кабинета министров с участием президента, заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

В своем выступлении Акылбек Жапаров отметил, что по итогам социально-экономического развития Кыргызской Республики за 6 месяцев 2022 года темп роста валового внутреннего продукта страны составил 6,3 процента.

"Рост зафиксирован во всех отраслях экономики: в сельском хозяйстве он составил 2 процента, в строительстве - 3,4 процента, в сфере оказания услуг - 4 процента, промышленность дала прирост 14,6 процента", - сказал глава кабинета министров.

Он добавил, что налоговые поступления в горнодобывающей отрасли по итогам 6 месяцев 2022 года составили 25,8 миллиарда сомов.

"В 2021 году в казну от горнодобывающей промышленности поступило 22,9 миллиарда сомов. За полгода мы собрали налогов больше, чем в прошлом году за весь год. Хотелось бы обратиться к тем, кто выступает против разработки месторождений. В стране насчитывается 245 аварийных школ, проживает 219 704 малообеспеченных семьи (составлена их электронная карта) и более 710 000 пенсионеров. Ежегодно требуется около 10 000 новых дополнительных учебных мест. Для этого нам нужно строить 24 новые школы в год. Кроме того необходимо производить ремонт больниц по всей республике, заботиться о социально незащищенных слоях населения. Для этого у нас должны быть дополнительные источники", - отметил Акылбек Жапаров.