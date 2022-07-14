Президент поручил подготовить новые редакции Водного и Земельного кодексов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 июля, на заседании кабинета министров Кыргызской Республики поручил министру сельского хозяйства Аскарбеку Джаныбекову к 1 ноября подготовить новые редакции Водного кодекса и Земельного кодекса.

Глава государства подчеркнул, что цена на питьевую воду в мире выросла.

"Мы не понимали ценности чистой питьевой воды и нерационально расходовали ее. Так больше не должно быть. Новые редакции Водного кодекса и Земельного кодекса должны быть готовы к 1 ноября. Вы полностью несете ответственность за это", - отметил Садыр Жапаров.

Заслушав доклад министра сельского хозяйства, президент обратил внимание министра на то, что говорить о 2- х процентном росте сельского хозяйства в то время, когда выделяется столько средств, совершенно неправильно.

"Вы должны принять некоторые радикальные решения по этому поводу. Безопасность пищевых продуктов никогда не перестанет быть приоритетом. Разработайте и утвердите план обеспечения безопасности пищевых продуктов. При разработке кластера из 9 видов еды обязательно полностью внедрите указанные вами 6 видов в течение 2-х лет", - отметил Глава государства.

Кроме того, президент Садыр Жапаров поручил Аскарбеку Джаныбекову усилить исполнительность делопроизводства. Он констатировал, что 81 документ оформлен с нарушением установленного срока (18,5%) или порядок исполнения ухудшен на 1,9% по сравнению с данным периодом 2021 года.