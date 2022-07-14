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В курортной зоне Иссык-Куля милиция провела рейд "Подросток-Ночь"

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- Асия Канаева
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В курортной зоне Иссык-Куля милиция провела рейд "Подросток-Ночь". Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Организаторами мероприятия, направленного на выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время суток без сопровождения родителей или законных представителей, выступили инспекторы по делам детей ОВД Иссык-Кульского района.

Профилактический рейд в основном охватывал курортные зоны, где в летнее время функционируют ночные увеселительные заведения.

В течение 3 дней инспекторы ИДД районной милиции проверили места концентрации несовершеннолетних, такие как компьютерные залы, ночные клубы, кафе, дискотеки, парки и скверы. Были выявлены 12 детей, которые в ночное время без сопровождения находились там, где это запрещено или ограничено законодательством республики. Были найдены двое без вести пропавших детей. Их передали родителям.

По итогам рейда сотрудниками милиции было составлено 5 протоколов в соответствии со статьей 74 ("Нарушение требований законодательства о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию") Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики и был наложен штраф родителям в размере 1000 сомов каждому.

По другим выявленным фактам материалы были переданы в госорганы для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/420451
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, рейд, УВД
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