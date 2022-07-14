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В Каракалпакстане ослабили режим чрезвычайного положения

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- Канат Кожоев
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Чрезвычайное положение, введенное на территории Каракалпакстана указом президента Узбекистана, смягчено, сообщают СМИ.

По их данным, 13 июля "с учетом стабилизации ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращения жителей региона к нормальной жизни режим чрезвычайного положения, введенный президентом Республики Узбекистан на территории Каракалпакстана смягчен, то есть комендантский час, действующий с 21:00 до 07:00 изменен на 23:00 до 05:00".

В пресс-службе президента Узбекистана поясняют, что указ о внесении соответствующих изменений в указ от 2 июля 2022 года о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане подписан Шавкатом Мирзиеевым и направлен на согласование в палату Олий Мажлиса.

По данным узбекских властей, 1-2 июля в Нукусе 18 человек погибли и 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения в ходе массовых акций протеста против предложения об отмене "суверенного" статуса Каракалпакстана в новой конституции страны. Сообщалось, что после акций протеста было арестовано 516 человек.

После этих событий в Каракалпакстане на месяц было объявлено чрезвычайное положение. В период чрезвычайного положения была учреждена комендатура Каракалпакстана, а комендантом Каракалпакской области назначен командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев.


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URL: https://www.vb.kg/420453
Теги:
беспорядки, Узбекистан
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