Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 84.47 - 85.47

Работу с МСУ по вопросу строительства социальных домов поручено усилить

286  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент на сегодняшнем заседании кабинета министров поручил государственным органам усилить комплексную работу с органами местного самоуправления по вопросу строительства социальных домов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть пословица, которая гласит: "Человек счастлив со своей крышей над головой". Ежегодно в Кыргызстане вступают в брак от 30 000 до 50 000 молодых людей. Потребность в жилье очень велика. Конечно, даже развитые страны не могли на 100 процентов обеспечить свое население жильем. Но мы должны усилить и продолжить работу в этом направлении, особенно в области строительства социальных домов. Министерству экономики, Министерству финансов, Государственной ипотечной компании и другим начать комплексную работу с органами местного самоуправления. Я жду предложений от всех заинтересованных сторон", - сказал Садыр Жапаров, заслушав отчет министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420454
Теги:
МСУ, президент, Кабинет министров, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  