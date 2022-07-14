Работу с МСУ по вопросу строительства социальных домов поручено усилить

Президент на сегодняшнем заседании кабинета министров поручил государственным органам усилить комплексную работу с органами местного самоуправления по вопросу строительства социальных домов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть пословица, которая гласит: "Человек счастлив со своей крышей над головой". Ежегодно в Кыргызстане вступают в брак от 30 000 до 50 000 молодых людей. Потребность в жилье очень велика. Конечно, даже развитые страны не могли на 100 процентов обеспечить свое население жильем. Но мы должны усилить и продолжить работу в этом направлении, особенно в области строительства социальных домов. Министерству экономики, Министерству финансов, Государственной ипотечной компании и другим начать комплексную работу с органами местного самоуправления. Я жду предложений от всех заинтересованных сторон", - сказал Садыр Жапаров, заслушав отчет министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева.