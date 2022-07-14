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Президент поручил усилить подготовку к осенне-зимнему периоду

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- Асия Канаева
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Садыр Жапаров сегодня на заседании кабинета министров поручил министру энергетики Доскулу Бекмурзаеву усилить подготовку к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас уже середина лета, заготовьте уголь заранее, сами просмотрите графики еще раз. Мы создали для вас все условия, поэтому не должно быть никаких проблем, связанных с углем", - заметил президент.

Заслушав отчет министра о работе в сфере энергетики, в частности реализации крупных проектов и причинах их задержки, глава государства поручил уделить особое внимание вопросам, касающимся четвертого гидроагрегата "Бала-Сару", "Токтогульской" ГЭС и других.

Глава государства также акцентировал внимание на ГЭС "Камбар-Ата-1", отметив, что это будет сооружение века, которое останется нашим потомкам.

О работе, проделанной на ГЭС, президент поручил ежемесячно докладывать ему и народу страны, чтобы население было информировано о текущей ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/420455
Теги:
ГЭС, президент, Токтогульская ГЭС, Камбар-Ата, Садыр Жапаров
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