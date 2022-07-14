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Парниковые выбросы США нанесли остальному миру ущерб на $2 триллиона

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- Канат Кожоев
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Парниковые выбросы США с 1990 по 2014 год нанесли другим странам мира ущерб на сумму больше 1,9 триллиона долларов. Это глобальный доход, утерянный из-за волн жары, неурожаев и других последствий загрязнения. В основном пострадали развивающиеся страны. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Дартмутского колледжа.

По причиненному вреду США обогнали Китай, Россию, Индию и Бразилию.

Самый большой вклад в развитие климатического кризиса внесли развитые страны в северных широтах. При этом их экономика пострадала от глобального потепления меньше, чем в бедных странах юга. Канада и Россия даже выиграли за счет менее холодных зим.


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URL: https://www.vb.kg/420456
Теги:
США, экология, мировые новости
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