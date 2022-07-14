Исследование: фанаты видеоигр принимают решения быстрее и точнее остальных

Сенсомоторные навыки принятия решений у любителей видеоигр выше, чем у тех, кто играет мало или вообще этого не делает. К таким выводам пришли ученые из Университета штата Джорджия в ходе исследования с участием 47 студентов, 28 из них - геймеры, 19 - нет, пишет Neuroscience.

Добровольцев положили в аппарат МРТ, внутри которого было зеркало. На нем отражался экран с движущимися точками.

Студенты должны были нажимать кнопку правой или левой рукой в зависимости от того, в какую сторону перемещается объект. Иногда точка зависала на месте - тогда кнопку не нужно было трогать.

Фанаты видеоигр справились с задачей быстрее и точнее остальных. А сканирование их мозга выявило повышенную активность в некоторых областях - у других ее не было.

Исследование показало, что компьютерные игры в перспективе можно использовать для когнитивной тренировки принятия решений.