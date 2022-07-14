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Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС

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- Канат Кожоев
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Саудовская Аравия, Турция и Египет готовятся подать заявки на вступление в БРИКС, сообщают "Известия" со ссылкой на президента международного форума этого объединения Пурниму Ананд.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявки на вступление подали Аргентина и Иран.

Ананд рассказала, что в ходе саммита БРИКС 23-24 июня это обсуждали Китай, Россия и Индия. По ее словам, расширение БРИКС – хороший шаг, который усилит влияние организации в мире. По ее мнению, вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии не займет много времени, потому что эти страны "уже в процессе". Лидеры стран БРИКС могут обсудить и принять решение о вступлении новых стран на саммите в ЮАР в 2023 года.

БРИКС был создан в 2006 года по инициативе российской стороны. В него вошли пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2022 года председателем БРИКС является Китай.


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URL: https://www.vb.kg/420460
Теги:
экономика, мировые новости
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