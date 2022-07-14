Акылбек Жапаров: Цены на ГСМ в КР умеренные и стабильные

По росту цен на продовольственные товары ведется своевременная и планомерная работа. Увеличен объем беспошлинного ввоза бензина и дизельного топлива из России, введено временное госрегулирование цен на уголь, сахар и растительное масло, мукомольные предприятия освобождены от налога на добавленную стоимость и налога с продаж. Об этом председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров заявил в ходе расширенного заседания кабмина.

Председатель кабинета министров добавил, что цены на горючее-смазочные материалы умеренные и стабильные по сравнению другими странами Евразийского экономического союза, кроме Республики Казахстан.

"Мы тесно сотрудничаем с крупными дистрибьюторами и нефтетрейдерами. Для поддержки цен на нашем внутреннем рынке достигнута договоренность об увеличении объема беспошлинного ввоза бензина и дизельного топлива с 40 тысяч тонн до 60 тысяч тонн на три месяца: июль, август, сентябрь", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также коснулся причин роста цен на продовольственные товары.

"Наш внутренний рынок сильно зависит от импорта товаров. Нынешний рост мировых цен на продовольствие влияет и на нас. В этом году мы выделили 8 миллиардов сомов на обеспечение продовольственной безопасности. Освободили от налога на добавленную стоимость ряд товаров народного потребления. Из-за этого в государственный бюджет не поступило порядка 1 миллиарда 450 миллионов сомов", - отметил Акылбек Жапаров, добавив, что если бы кабинет министров не предпринял этих шагов, уровень инфляции достиг бы 14,5 процента.

"Планом деятельности кабинета министров на 2022 год предусмотрено 650 мероприятий. По итогам первого полугодия документ выполнен на 73 процента. Министры, которые не справятся с возложенными на них задачами, по итогам года будут освобождены от должности. Проведена инвентаризация нормативных правовых актов. Дублирующие и противоречащие друг другу законы и другие нормативные правовые акты отменены. Мы внесли в парламент решение признать недействительными 6114 постановлений и 1386 распоряжений. Теперь остается только одно - работать и работать", - заключил председатель кабмина.