Задержан экс-мэр города Шопоков и другие ответственные лица

В ходе расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением при распределении земельных участков под ИЖС, были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ экс-мэр города Шопоков Сокулукского района "У.С.К.", экс-заместитель начальника Управления по градостроительству и архитектуре Сокулукского района "А.Б.Т." и начальник земельного отдела ГУ "Кадастр" Сокулукского филиала. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Указанные лица состояли в сговоре и на основе поддельных документов выдали земельные участки муниципальной собственности частным лицам за определенное денежное вознаграждение.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.