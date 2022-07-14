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Задержан экс-мэр города Шопоков и другие ответственные лица

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- Асия Канаева
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В ходе расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением при распределении земельных участков под ИЖС, были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ экс-мэр города Шопоков Сокулукского района "У.С.К.", экс-заместитель начальника Управления по градостроительству и архитектуре Сокулукского района "А.Б.Т." и начальник земельного отдела ГУ "Кадастр" Сокулукского филиала. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Указанные лица состояли в сговоре и на основе поддельных документов выдали земельные участки муниципальной собственности частным лицам за определенное денежное вознаграждение.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/420465
Теги:
ГКНБ, ИВС, СИЗО, Сокулукский район
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