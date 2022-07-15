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Первый замглавы МВД встретился с жителями Базар-Коргонского района

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- Айжан Мамбеталиева
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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, генеральный прокурор Курманкул Зулушев и первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов провели встречу с населением Базар-Коргонского района, Джалал-Абадской области.

В мероприятии приняли участие около 400 местных жителей, руководители и аким Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, Джанысак Сатыбалдиев.

Граждане рассказали о текущей ситуации и проблемах. Поступила жалоба на руководство центра обслуживания населения, а также сельских управ, озаботились отсутствием развития сельского хозяйства и реформ, нехваткой чистой воды, от чего страдают фермеры, строительства школ и детских садов. Поднимались проблемы дорог, земель и выпаса скота, большинство

обращений касалось жизнеобеспечения.

Руководители отметили, что все вопросы будут тщательно изучены и проверены, обращения граждан разрешены.

Встреча в Базар-Коргонском районе обеспечила прямой диалог руководителей компетентных органов с гражданами и последующее решение проблем людей на местах.


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URL: https://www.vb.kg/420470
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, кабмин, Генеральная прокуратура
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