Задержан кримавторитет Чынгыз Джумагулов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 июля 2022 года на территории города Бишкек задержан и водворен в СИЗО ГКНБ КР ранее разыскиваемый член ОПГ Джумагулов Чынгыз Адашканович, известный в криминальной среде как "Дөө Чынгыз". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержание проведено в рамках имеющихся материалов по факту организации преступной группировки, а также систематического вымогательства денежных средств в особо крупном размере у лиц, занимающихся частной предпринимательской деятельностью.

В этой связи, граждан, пострадавших от противоправных действий Чынгыза Джумагулова, просят обратится в органы ГКНБ по телефону доверия: 0(312)640-475.