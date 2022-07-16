В Бухарской области построят крупнейший в ЦА газохимический комплекс

В Бухарской области будет построена новая свободная экономическая зона (СЭЗ) "Каракуль". Его основой станет создаваемый здесь газохимический комплекс на базе технологии МТО, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минэнерго.

Старт строительству отраслевого кластера, где будут развиваться высокотехнологичные смежные производства для выпуска конечной продукции, был дан 4 июля 2022 года.

Газохимический комплекс станет крупнейшим в республике заводом по производству полимерной продукции на базе технологии МТО (Methanol to Olefin), которая позволяет перерабатывать природный газ метан. На предприятии будут производиться полиэтилентерефталат (PET) и полипропилен (PP), а также новые для рынка Узбекистана этиленвинилацетат (EVA) и полиэтилен низкой плотности (LDPE).

Комплекс будет выпускать до 730 тысяч тонн полимерной продукции в год и станет крупнейшим производителем полимеров в стране и одним из немногих в мире, производящих такие материалы из метана.

Для резидентов СЭЗ "Каракуль" предусмотрен ряд налоговых, регуляторных и других льгот. В частности, налоговые преференции на имущество и водоснабжение на 10 лет, право на беспошлинный ввоз оборудования и сырья. Также на 50% будут снижены акцизы и подоходный налог, применены другие преференции.

Несколько крупных предприятий-производителей полимерной продукции Узбекистана уже выразили заинтересованность в размещении объектов на территории СЭЗ. Среди них крупнейшие производители ковров SAG и UrGaz, производитель труб Vero Group и текстильных изделий Mergantex.

Ожидается, что проект стоимостью свыше 2,5 миллиарда долларов будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. По предварительным оценкам, новый завод, а также смежные производства на территории СЭЗ обеспечат создание более 2300 новых рабочих мест и в течение следующих 20 лет принесут более 2 миллиардов долларов дополнительных налоговых поступлений.

Более 70% продукции завода будет продаваться на внутреннем рынке, что позволит промышленности Узбекистана удовлетворить внутренний спрос, а также экспортировать различную готовую продукцию в Китай, Турцию, страны СНГ и Юго-Восточной Азии.

На основе технологии компании Chemtex Global Corporation (США) завод будет производить полиэтилентерефталат (ПЭТ). ПЭТ – это очень востребованный полимер, который сегодня полностью импортируется в Узбекистан. Он широко используется в текстильной и пищевой промышленностях. Моноэтиленгликоль, используемый для получения ПЭТ, будет производиться по технологии компании Scientific Design Company Inc. (США). Данный полимер будет удовлетворять спрос на производство гидравлических жидкостей и растворителей, а также антифризов.

Производство полиэтилена низкой плотности также будет впервые налажено в республике на оборудовании и по технологии компании Versalis (Италия) с применением трубчатого реактора под сверхвысоким давлением. Данная технология позволяет на одной установке последовательно производить два типа конечной продукции – полиэтилен низкой плотности и этиленвинилацетат.

Полиэтилен низкой плотности является жизненно важным материалом во многих отраслях промышленности, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность и парафармацевтику. Этиленвинилацетат уникален для рынка Узбекистана и всего региона СНГ. Он также имеет множество различных применений и пользуется большим спросом, особенно при производстве солнечных панелей.

Производство полипропилена будет осуществляться в сотрудничестве с W. R. Grace & Co. (США), мировым лидером в этой области. Полипропилен – это универсальное и важное сырье, используемое в текстильной, парафармацевтической, электротехнической и автомобильной промышленностях.

Проект газохимического комплекса также включает в себя планы по созданию нового учебного заведения в Самарканде – Международного технического университета, в котором будет вестись подготовка специалистов для данной отрасли.

Проект предусматривает минимизацию воздействия на окружающую среду. Соблюдение всех международных экологических стандартов контролируется и подтверждается всемирно признанными экологическими консультантами Mott MacDonald Group Limited (Великобритания).

Источник: podrobno.uz