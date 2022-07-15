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Глава Минобразования: Иностранные студенты приносят 250 млн долларов

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- Бакыт Басарбек
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Сфера образования в Кыргызстане по доходности уступает только туризму. Об этом на встрече с журналистами заявил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

По его словам, половина иностранных студентов в вузах Кыргызстана приезжают из соседних стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, а остальные из Индии, Пакистана и Бангладеша.

"Большинство из них учатся в медицинских вузах. Из контрактных денег, которые они платят за обучение, в государственный бюджет поступает 250 миллионов долларов.

Кроме того, они платят за визы. Живут и питаются здесь в квартирах. Они оставляют деньги у нас, а это вклад в экономику страны. Поэтому мы должны это ценить", - сказал министр.

Алмазбек Бейшеналиев добавил, что в правительство внесено предложение о повышении платы за обучение иностранных студентов как минимум до 3 тысяч долларов.

В настоящее время в Кыргызстане обучается более 20 000 иностранных студентов.


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URL: https://www.vb.kg/420477
Теги:
бюджет, Индия, Пакистан, студенты, Кыргызстан, Министерство образования
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