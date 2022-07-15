Глава Минобразования: Иностранные студенты приносят 250 млн долларов

Сфера образования в Кыргызстане по доходности уступает только туризму. Об этом на встрече с журналистами заявил министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

По его словам, половина иностранных студентов в вузах Кыргызстана приезжают из соседних стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, а остальные из Индии, Пакистана и Бангладеша.

"Большинство из них учатся в медицинских вузах. Из контрактных денег, которые они платят за обучение, в государственный бюджет поступает 250 миллионов долларов.

Кроме того, они платят за визы. Живут и питаются здесь в квартирах. Они оставляют деньги у нас, а это вклад в экономику страны. Поэтому мы должны это ценить", - сказал министр.

Алмазбек Бейшеналиев добавил, что в правительство внесено предложение о повышении платы за обучение иностранных студентов как минимум до 3 тысяч долларов.

В настоящее время в Кыргызстане обучается более 20 000 иностранных студентов.