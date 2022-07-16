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Чем недовольны фермеры и бизнес в Узбекистане

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- Светлана Лаптева
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 июля провёл совещание по анализу эффективности социально-экономических реформ в регионах на примере Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно сюжету телеканала "Узбекистан 24", заместитель советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, директор Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обид Хакимов презентовал Шавкату Мирзиёеву результаты комплексного изучения реформ в Самаркандской области, которое провели четыре научно-исследовательских института в течение трёх недель.

В интервью каналу он сообщил, что за последние пять лет численность населения области выросла на 10%, региональный валовый продукт - на 20%, ВРП на душу населения - в 2 раза, экспорт - в 2 раза, создано 250 тысяч рабочих мест, число предприятий увеличилось с 21 тысячи до более 40 тысяч.

"Большинство опрошенных высоко оценили активность помощников хокимов, сдвиги в сферах образования, здравоохранения, доступа к интернету, общественному транспорту, - говорится в сообщении пресс-службы президента. - Вместе с тем ими открыто указаны проблемы на местах и сферы, в которых преобразования продвигаются медленно".

"В частности, имеются недостатки в таких вопросах, как эффективное использование земли и воды, электро-, газоснабжение и питьевое водоснабжение, выделение земельных участков. Например, в народные приемные Самарканда поступило более 15 тысяч обращений, связанных с обеспечением населения и предприятий электроэнергией, сжиженным газом и углём", - отмечается в сообщении.

Согласно слайдам презентации, 81% опрошенных респондентов считают, что необходимо единое законодательство о кластерах.

Одним из барьеров фермеры назвали вмешательство местных хокимиятов в их деятельность. 72% из них отмечают необходимость сокращение вмешательства хокимиятов, 71% просят долгосрочные гарантии земельных прав. 57% опрошенных недовольны системой страхования фермеров, 40% - банковской системой. В частности, они жалуются на некачественные банковские услуги (41%) и использование их средств без разрешения (36%).

В ходе анализа также выяснилось, что у владельцев теплиц образовались долги на 37,5 млрд сумов (70% просроченной задолженности приходится на кредиты, 23% - налоги, 7% - на газ).

Кроме того, исследование показало, что у 80% фермеров наблюдаются проблемы с водоснабжением. У 38% фермеров есть водосберегающие технологии, которые не используются. Также не предоставляется гарантированное обслуживание системы капельного орошения. У 12% фермеров из-за отсутствия достаточных знаний и опыта по капельному орошению урожайность хлопка упала на 4−7 центнеров.

66% опрошенных недовольны тем, что система севооборота (хлопок - пшеница - кормовая люцерна) не работает, а 33% - семенами хлопка и пшеницы, которые выдают кластеры.

При анализе 370 тысяч гектаров земель выяснилось, что уровень фосфора в 69% из них ниже нормы, 29% - калия, 51% - гумуса.

Исследование также выявило нецелевое использование выделенных субсидий (26% или 310 млрд сумов).

На другом слайде указано, что 47% опрошенных предпринимателей отметили высокие процентные ставки по кредитам. По оценкам, они нуждаются в кредитах на сумму 1,1 трлн сумов.

Отмечается также отсутствие единой системы в управлении промышленностью - у трёх заместителей хокима и одного помощника хокима есть дублирующие функции.

Для обеспечения новых территорий свободной экономической зоны "Ургут" инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктурой не выделены средства Арабской координационной группы (АКГ), хотя это предусмотрено постановлением президента от 4 ноября 2021 года (ПП-5278). Речь идёт о 52,9 км внутренних дорог, 70,5 км сетей водоснабжения. 53 км канализационных сетей, 28 объектах газоснабжения и 31 - электроэнергии.

В СЭЗ "Ургут" также участились налоговые проверки - в 15 из 58 предприятий прошли проверки.

Кроме того, у 8 промышленных предприятий наблюдаются проблемы с получением кредитов на 30 млн долларов.

Министерство сельского хозяйства не может получить разрешение на перевод 148 непригодных сельскохозяйственных земель в другую категорию земель.

В Ургутском (50%), Иштыханском (44%) и Пастдаргомском (44%) районах наблюдаются высокий уровень нелегального трудоустройства.

46% предпринимателей назвали основной проблемой высокие налоги, 24% - электроснабжение, 37% - залоговое обеспечение для кредита, 36% - покупку земли.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента, на совещании были всесторонне проанализирована эффективность реформ в районах и городах, актуальные вопросы, поднятые населением и предпринимателями, и высказаны предложения.

В частности, говорилось "о необходимости продолжения административных реформ, оптимизации числа госслужащих, правильного распределения местных бюджетов. Требуются долгосрочные гарантии земельных прав, сокращение государственного вмешательства и улучшение финансовых услуг в сельском хозяйстве. Совершенствуются системы снабжения энергоресурсами, кадастра, дорог и коммунального хозяйства".

Президент отметил необходимость "доведения всех реформ до низового уровня, нацелив их в первую очередь на повышение благосостояния населения".

Констатировав, что выявленные в Самаркандской области проблемы характерны и для других регионов, глава государства поручил правительству принять меры по их изучению и решению с выездом на места.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/420481
Теги:
Узбекистан
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