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"Газпром Кыргызстан" оповещает об отключении подачи газа

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- Анастасия Карелина
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В целях устранения имеющихся многочисленных нарушений охранных зон и зон минимально допустимых расстояний 19 июля года "Газпром Кыргызстан" приступает к выносу старой нитки газопровода-отвода "Бишкек – Кант – Токмак", проходящей через жилые массивы Ак-Бата, Ак-Жар и Дордой-2. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Согласно требованиям промышленной безопасности, эксплуатация магистрального газопровода должна осуществляться с соблюдением минимально допустимых расстояний по обе стороны от оси газопровода, равных 150 метрам. Застройка в пределах этих расстояний не допускается. Таким образом, для выполнения работ по выносу старой нитки газопровода-отвода "Бишкек – Кант – Токмак" будет временно прекращена подача природного газа:

  1. с 8 до 24 часов 19 июля – бытовым потребителям и промышленным предприятиям городов Кант и Токмок, АГНКС Токмок;
  2. с 25 июля по 29 июля – бытовым потребителям села Ленинское, АГНКС Ленинское.

Компания "Газпром Кыргызстан" просит абонентов, проживающих в отключаемых районах, отнестись к временному прекращению подачи природного газа с пониманием. Работы на магистральном газопроводе требуют внимательного отношения к вопросам безопасности, так как транспортировка природного газа по нему осуществляется под высоким давлением.


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URL: https://www.vb.kg/420482
Теги:
отключение газа, Газпром Кыргызстан
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