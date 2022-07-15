Делегация КР изучает опыт устойчивого управления ресурсами в Гренобле

Делегация Кыргызской Республики, состоящая из представителей государственных, муниципальных органов власти и гражданского общества, в настоящее время посещает город Гренобль (Франция), который стал победителем премии "Зеленая столица Европы 2022".

Номинация "Зеленая столица Европы", учрежденная в 2008 году, ежегодно присуждается европейскому городу с населением более 100 000 человек, который зарекомендовал себя как лидер в области экологической, социальной и экономической устойчивости.

Эксперты Юнисон Групп по проекту"Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана"(ПЭРЭТО) Бакыт Аскарбеков и Салават Соронбаев в составе делегации от Кыргызстана изучают самые последние технологические разработки в сфере энерго- и ресурсосбережения.

Также вместе с нашими специалистами Гренобль посещают сотрудники мэрии Бишкека, Агентства развития города Бишкека и привлечения инвестиций, Бишкекглавархитектуры, MoveGreen и эко-активист Нурадил Раимбеков.

Делегация из Кыргызстана в ходе поездки познакомилась с различными успешными практиками: использование возобновляемых источников энергии для отопления и транспорта, внедрение энергоэффективных технологий в строительстве, замене устаревшей инфраструктуры отопления и горячего водоснабжения на новую более энергоэффективную, использование регулятивных инструментов для стимулирования бизнеса и др.

Официальную делегацию от Кыргызстана встречает администрация города Гренобль. Она отправила приглашение принять участие в официальных мероприятиях, посвященных новой Зеленой столице Европы.

"Мы посетили мусороперерабатывающий завод, где ознакомились с лучшей практикой утилизации и переработки отходов. Он очень большой, там сжигается мусор, который нельзя переработать. В результате сжигания получают электроэнергию, мы были очень удивлены, когда узнали, что от этого нет вредных выбросов в атмосферу. Само здание состоит из фильтра, это очень экологичный подход", - отметил Бакыт Аскарбеков.

В программу визита также включено знакомство с проводимыми "зелеными" преобразованиями в городе: строительство многоэтажных зданий, обеспечение "зеленой" энергией, "зеленый" транспорт, переработка твердых отходов и т.д. А также встречи с ведущими частными и муниципальными организациями, которые вносят вклад в устойчивое развитие города.

Члены Еврокомиссии оценили Гренобль за ответственное отношение к окружающей среде и присудили премию. Номинация "Зеленая столица Европы", учрежденная в 2008 году, ежегодно присуждается европейскому городу с населением более 100 000 человек, который зарекомендовал себя как лидер в области экологической, социальной и экономической устойчивости.

Гренобль был назван Зеленой столицей Европы на основании нескольких показателей: борьба с изменением климата, управление зелеными насаждениями, развитие альтернативных видов транспорта, борьба с загрязнением воздуха, переработка отходов и сохранение биоразнообразия.

При этом следует отметить, что город не только улучшил свои экологические показатели, но и увеличил свои финансовые поступления за счет роста числа туристов, которых привлекают экологические и эстетические изменения в городе.

Однако Гренобль, расположенный во французских Альпах, сталкивается с серьезной проблемой: с начала 20-го века средняя температура в нем повысилась на 2°C, тогда как в среднем по Франции она составляет 1,4°C.

Как и город Бишкек, Гренобль окружен горами и расположен в котловине, что уменьшает ветровые потоки и, соответственно, задерживает загрязнение воздуха в городе.

Таким образом, по словам экспертов, необходим комплексный подход к снижению выбросов углекислого газа и других вредных выбросов в атмосферу в условиях развития города и увеличения численности его населения, чтобы город вновь стал комфортным и безопасным для проживания.

В то же время проблема качества воздуха актуальна для Бишкека и других городов Кыргызстана. По данным швейцарской мониторинговой компании IQAir несмотря на относительно теплую зиму по итогам 2021 года Кыргызстан занял 7-е место в антирейтинге по качеству воздуха.

Эксперты отмечают, что в условиях энергетического кризиса, с которым наша страна столкнулась в этом году, необходимо развивать возобновляемые источники энергии, улучшать теплоизоляцию муниципальных и частных зданий, а также совершенствовать практическую реализацию законодательства при строительстве новых зданий с точки зрения энергоэффективности, сажать больше деревьев в городах и сокращать вредные выбросы.

В Глазго (Великобритания) на Саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре 2021 года президент Садыр Жапаров объявил, что Кыргызстан обязуется сократить выбросы углекислого газа на 16% к 2025 году за счет развития альтернативных источников энергии.