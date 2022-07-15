Незаконная свалка на берегу реки Кара-Ункур ликвидирована

Незаконная свалка мусора на берегу реки Кара-Ункур в Базар-Коргоне Джалал-Абадской области ликвидирована по требованию государственных инспекторов Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МПРЭТН.

На основании видеообращения Бакыта Сулайманова, опубликованного на канале "Десин ТВ" на YouTube, госинспекторы направили письменное уведомление в Базар-Коргонское МП "Тазалык" о принятии мер по очистке территории и утилизации медицинских отходов. Также была проведена разъяснительная работа с местными жителями и сотрудниками органов местного самоуправления по правовым актам.

В результате работниками Базар-Коргонского МП "Тазалык" территория была полностью очищена. Ведется контроль по предотвращению загрязнения территории медицинскими и другими материалами.