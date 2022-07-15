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Бишкек криминальный. Один раз украл, другой - не получилось

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- Ольга Новгородцева
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Вечером 11 ноября, возвращаясь с работы, некая бишкекчанка заметила, что из окна ее спальни пробивается слабый свет. Однако двери квартиры были заперты. Открыв двери квартиры своим ключом, женщина обнаружила в квартире беспорядок: вещи были разбросаны, как после основательного обыска. А в спальне действительно горел свет.

Женщина позвонила брату. Тот сразу же приехал и вместе с сестрой осмотрел комнаты. Из квартиры пропаломного чего: ноутбук, электронные часы, наручные часы, золотая подвеска в виде ягоды, золотая подвеска в виде рака с бриллиантом, серебряная цепь, несколько золотых колец с бриллиантами и без, серебряное кольцо с фианитом, две пары серег и даже флакон парфюмерной воды. Материальный ущерб, по подсчетам хозяйки, составил 414 тысяч сомов.

Вызвали милицию. Первоначальные следственные мероприятия результата не дали. Но через два дня обворованной женщине позвонили сотрудники милиции и пригласили на опознание своих вещей.

Потерпевшая узнала кольца и духи. Еще кое-что из украденного ей возвратили на стадии следствия, но большая часть пропавших вещей так и не нашлась.

13 ноября другая бишкекчанка, забрав ребенка из детского сада, заехала в торговый центр. Там и ее застал телефонный звонок. Звонила мать: в квартиру залезли воры.

Женщина примчалась домой, по пути позвонив в милицию. Вместе с милиционерами поднялась в квартиру – и на балконе обнаружила вора со связкой ключей.

Домушником оказался неоднократно судимый Рустам Каримов, уроженец Узбекистана, безработный, с образованием не выше третьего класса.

При обыске у него нашли и часть вещей первой ограбленной женщины.

В суде Каримов отказался от первого эпизода. Признал только покушение на кражу и просил максимально смягчить ему приговор.

Суд приговорил рецидивиста к пяти годам лишения свободы с возмещением материального ущерба той, чье ограбление он не признал. Вторую потенциальную жертву Каримов обокрасть не успел, получилось только залезть на балкон.


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URL: https://www.vb.kg/420491
Теги:
кража, суд, Бишкек, Кыргызстан, криминал
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