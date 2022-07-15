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МВД: Есть ли ограничения на въезд в РФ теперь можно узнать онлайн (ссылка)

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- Канат Кожоев
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МВД сообщает, что перед выездом в Российскую Федерацию кыргызстанцы в режиме реального времени могут проверить наличие/отсутствие ограничений на въезд, на официальном сайте МВД России.

Для проведения проверки необходимо ввести в соответствующие поля по этой ссылке http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000, фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, тип и номер документа, страну выдачи.

"Ответ на запрос носит справочный характер. Для получения юридически значимой официальной информации рекомендуем обратиться в органы внутренних дел", - уточняют в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/420493
Теги:
МВД, Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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