Сборная Уругвая застряла в Мексике перед стартом на ЧМ-2026

Сборная Уругвая по футболу столкнулась с серьезными логистическими проблемами накануне своего стартового матча группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Саудовской Аравии.

Уругвайская делегация, проводившая предтурнирный сбор в мексиканском Канкуне, не смогла вовремя вылететь в США. Как сообщили в Ассоциации футбола Уругвая (AUF), запланированный чартерный рейс изначально не получил разрешение на въезд в воздушное пространство США, из-за чего вылет был заблокирован.

В AUF подчеркнули, что ситуация возникла по независящим от них причинам, и возложили всю ответственность за организационный сбой на ФИФА. Сейчас команда по-прежнему находится в мексиканском отеле в ожидании разрешения кризиса. Сообщается, что для сборной уже удалось организовать другой борт, а ориентировочное время вылета перенесли на 16:15 по местному времени.

Из-за этой непредвиденной задержки главный тренер уругвайцев Марсело Бьелса и защитник Хосе Мария Хименес рискуют не успеть на обязательную предматчевую пресс-конференцию в США, что по регламенту турнира потенциально грозит национальной федерации дисциплинарными санкциями.