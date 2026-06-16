Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 100.82 - 101.82

Сборная Уругвая застряла в Мексике перед стартом на ЧМ-2026

226  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Уругвая по футболу столкнулась с серьезными логистическими проблемами накануне своего стартового матча группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Саудовской Аравии.

Уругвайская делегация, проводившая предтурнирный сбор в мексиканском Канкуне, не смогла вовремя вылететь в США. Как сообщили в Ассоциации футбола Уругвая (AUF), запланированный чартерный рейс изначально не получил разрешение на въезд в воздушное пространство США, из-за чего вылет был заблокирован.

В AUF подчеркнули, что ситуация возникла по независящим от них причинам, и возложили всю ответственность за организационный сбой на ФИФА. Сейчас команда по-прежнему находится в мексиканском отеле в ожидании разрешения кризиса. Сообщается, что для сборной уже удалось организовать другой борт, а ориентировочное время вылета перенесли на 16:15 по местному времени.

Из-за этой непредвиденной задержки главный тренер уругвайцев Марсело Бьелса и защитник Хосе Мария Хименес рискуют не успеть на обязательную предматчевую пресс-конференцию в США, что по регламенту турнира потенциально грозит национальной федерации дисциплинарными санкциями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459378
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  