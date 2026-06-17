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Бишкекчанин привлечен к ответственности за незаконную рыбалку

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В Иссык-Кульской области проводится проверка по факту незаконного вылова рыбы. У жителя Бишкека сотрудники туристическо-экологической милиции изъяли 78 экземпляров рыбы после рейда на акватории озера Иссык-Куль.

Как сообщили в УВД Иссык-Кульской области, инцидент произошел 16 июня в прибрежной зоне Чолпон-Аты во время профилактическо-рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением природоохранного законодательства и правил рыболовства.

В ходе рейда внимание сотрудников милиции привлек мужчина, находившийся на озере на надувной лодке. По данным правоохранителей, он отказался предъявить документы, подтверждающие законность рыбной ловли, а также не выполнил требование выйти на берег для проверки.

После продолжительного общения гражданин оформил разрешение на рыболовство в онлайн-режиме и лишь затем причалил к берегу. Нарушителем оказался житель Бишкека О.М., 1972 года рождения.

При дальнейшей проверке сотрудники милиции выявили несоответствие между временем получения разрешения и фактическим моментом осуществления рыбной ловли. По данному факту материалы зарегистрированы в Журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района.

Изъятые водные биоресурсы переданы в профильные службы для определения размера ущерба, причиненного государству. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В УВД Иссык-Кульской области напомнили о необходимости соблюдения правил рыболовства и природоохранного законодательства. Незаконный вылов водных биоресурсов влечет ответственность, предусмотренную законом.


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URL: https://www.vb.kg/459432
Теги:
Иссык-Кульская область, рыбное хозяйство, экология, Бишкек, милиция
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