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В 2021 году в Кыргызстане выросло число жалоб на пытки

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- Александра Василькова
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В 2021 году в Национальный центр по предупреждению пыток поступило 169 заявлений с жалобами на пытки, жестокое обращение, неудовлетворительные условия содержания и прочие. Об этом говорится в очередном ежегодном докладе Наццентра.

Отмечено, что 67 заявлений связаны с применением пыток, 42 – с жестоким обращением, 10 – с бесчеловечными условиями содержания. Остальные 50 связаны с требованиями о переводе на УДО, с жалобами по основному делу, жалобами на решения суда и т.д.

Сравнительный анализ показал некоторое увеличение количества обращений с жалобами на пытки в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Составители доклада связывают этот факт со снятием ограничительных мер в период эпидемии COVID-19 в стране.

В 2021 году с жалобами на пытки обратился 67 человек, в 2020 - 41.

"Новым в практике Национального центра, как и в практике Кыргызстана. в целом, стал факт применения пыток со стороны сотрудников силовых структур и правоохранительных органов соседней страны по отношению к кыргызстанским гражданам, в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном", - говорится в документе.


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URL: https://www.vb.kg/420495
Теги:
права человека, пытки, Кыргызстан, Национальный центр по предупреждению пыток
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