Поможем проекту "Еда - всегда!" - им нечем кормить подопечных

Сестра милосердия Надежда Хохлова бъет тревогу: у проекта "Еда - всегда!" кончились средства для покупки продуктов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Нам стало нечем кормить людей. Помогите, пожалуйста! Цены на продукты высоченные, а в соцотделовской "казне" - пусто.

Проект "Еда - всегда!" это:

три раза в неделю уличные кормления 50-60 бездомных; ежедневные комплексные обеды в благотворительной трапезной для малоимущих (50 человек); трижды в неделю горячие ужины для неходячих бабушек и дедушек.

В месяц на продукты у нас уходит более 80 тысяч сомов, и это с учётом дешёвых сезонных овощей и регулярной продуктовой помощи от одной из сети магазинов.

Пожалуйста, помогите! Можно продуктами или деньгами на их покупку.

Нужны:

мясо (мы берём окорочка и кур для бабушек); картофель; морковь; лук; любые сезонные овощи; болгарский перец; чеснок; томатная паста; заварка. одноразовые суповые чашки, ложки, стаканы.

Если можете пожертвовать хоть что-то из этого, будем благодарны. Соцотдел находится на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора на Жибек Жолу-Тоголока Молдо. В первом комментарии дам видео, как к нам пройти.

Сейчас наш ЭЛСОМ закреплён за другим сбором, мы не можем его сюда прикрепить. Но помощь нужна очень! Продуктов осталось на эту неделю. Мой номер: 0 555 923- 565".