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Поможем проекту "Еда - всегда!" - им нечем кормить подопечных

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Сестра милосердия Надежда Хохлова бъет тревогу: у проекта "Еда - всегда!" кончились средства для покупки продуктов. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Нам стало нечем кормить людей. Помогите, пожалуйста! Цены на продукты высоченные, а в соцотделовской "казне" - пусто.

Проект "Еда - всегда!" это:

  1. три раза в неделю уличные кормления 50-60 бездомных;
  2. ежедневные комплексные обеды в благотворительной трапезной для малоимущих (50 человек);
  3. трижды в неделю горячие ужины для неходячих бабушек и дедушек.

В месяц на продукты у нас уходит более 80 тысяч сомов, и это с учётом дешёвых сезонных овощей и регулярной продуктовой помощи от одной из сети магазинов.

Пожалуйста, помогите! Можно продуктами или деньгами на их покупку.

Нужны:

  1. мясо (мы берём окорочка и кур для бабушек);
  2. картофель;
  3. морковь;
  4. лук;
  5. любые сезонные овощи;
  6. болгарский перец;
  7. чеснок;
  8. томатная паста;
  9. заварка.
  10. одноразовые суповые чашки, ложки, стаканы.

Если можете пожертвовать хоть что-то из этого, будем благодарны. Соцотдел находится на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора на Жибек Жолу-Тоголока Молдо. В первом комментарии дам видео, как к нам пройти.

Сейчас наш ЭЛСОМ закреплён за другим сбором, мы не можем его сюда прикрепить. Но помощь нужна очень! Продуктов осталось на эту неделю. Мой номер: 0 555 923- 565".


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URL: https://www.vb.kg/420496
Теги:
благотворительность, Бишкек, Кыргызстан
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