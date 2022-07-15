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Марс Сариев: Мои слова использовали не к месту и в отрыве от контекста

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Политолог Марс Сариев назвал очень странной подачу его комментария в статье одного из отечественных изданий. Своим мнением по этому поводу с редакцией vb.kg поделился он сам.

По словам политолога, автор просто добавил его слова в отрыве от контекста к своим личным домыслам, которые не имеют под собой никакого основания.

"Это очень странно и неуместно, поскольку автор статьи прекрасно знает мою позицию, выражающуюся в поддержке политики президента. Теперь же мне звонят знакомые и с удивлением интересуются, действительно ли я предрекаю осенний политический переворот. Хотя на самом деле, я всего лишь на всего повторил слова, которые ранее говорил на одном из круглых столов, что беспорядки в странах Центральной Азии, а точнее в Таджикистане и Узбекистане, были подготовлены третьими силами. Я отметил, что организаторы мятежей в Горном Бадахшане и Каракалпакстане могут попытаться реализовать такой же сценарий и в Кыргызстане. Поэтому властям нашей страны стоит принять во внимание различные варианты событий. Более подробно об этом читатели могут узнать из материалов с круглого стола, которые скоро будут опубликованы", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/420498
Теги:
Марс Сариев, революция, Кыргызстан
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