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18 июля Министерство юстиции начинает акцию "Акысыз укуктук жардам"

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- Анастасия Карелина
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Министерство юстиции Кыргызской Республики объявляет о начале акции "Акысыз укуктук жардам", которая пройдет с 18 июля по 12 августа для жителей Сузакского и Базар-Коргонского районов Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Акция пройдет в формате выездов с целью оказания консультационно-правовой помощи гражданам по различным правовым и социальным вопросам.

С кыргызстанцами встретятся адвокаты Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции, ответственные сотрудники центров обслуживания населения, государственного учреждения "Унаа", Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, государственной налоговой службы, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, социального фонда, государственного учреждения "Кадастр".

Акцией планируется охватить около 60 сел и населенных пунктов.

Проводится акция при поддержке проекта USAID "Жигердуу жарандар".


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URL: https://www.vb.kg/420499
Теги:
USAID, Министерство юстиции, Джалал-Абадская область
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