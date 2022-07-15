Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 85.24 - 86.24

В центре Бишкека появились шкафы для дружеского обмена книгами

219  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На бульваре Молодой Гвардии установили шкафы для дружеского обмена книгами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Книжные шкафы установлены по всему периметру бульвара. Предназначение новой конструкции – обмен книгами между людьми. Схема "обмена" проста: горожане могут приносить свои любимые книги и оставлять на полках шкафа, а взамен брать другие. К дружескому круговороту книг на бульваре Молодой Гвардии может присоединиться любой. Столичный муниципалитет приглашает всех принять участие в этой культурной акции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420500
Теги:
книги, литература, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  