В центре Бишкека появились шкафы для дружеского обмена книгами

На бульваре Молодой Гвардии установили шкафы для дружеского обмена книгами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Книжные шкафы установлены по всему периметру бульвара. Предназначение новой конструкции – обмен книгами между людьми. Схема "обмена" проста: горожане могут приносить свои любимые книги и оставлять на полках шкафа, а взамен брать другие. К дружескому круговороту книг на бульваре Молодой Гвардии может присоединиться любой. Столичный муниципалитет приглашает всех принять участие в этой культурной акции.